Санта-Моника, США, 13 января 2020, 14:52 — REGNUM В Санта-Монике (США) завершилась церемония вручения кинопремии Critic's Choice Awards. Победителем в номинации «Лучший фильм» стала картина Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сообщалось 12 января на официальном сайте мероприятия.
В категории «кино» лучшими также были признаны:
«Лучший актёр» — Хоакин Феникс («Джокер»)
«Лучшая актриса» — Рене Зеллвегер («Джуди»)
«Лучший актер второго плана» — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)
«Лучшая актриса второго плана» — Лора Дерн («Брачная история»)
«Лучший молодой актер/актриса» — Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»)
«Лучший актерский ансамбль» — «Ирландец»
«Лучший режиссер» — Сэм Мендес («1917») и Пон Чжун Хо («Паразиты»)
«Лучший оригинальный сценарий» — Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»)
«Лучший адаптированный сценарий» — Грета Гервиг («Маленькие женщины»)
«Лучшая работа оператора» — Роджер Дикинс («1917»)
«Лучший анимационный фильм» — «История игрушек 4»
«Лучший экшен-фильм» — «Мстители: Финал»
«Лучшая комедия» — «Меня зовут Долемайт»
«Лучший научно-фантастический фильм или хоррор» — «Мы»
«Лучший фильм на иностранном языке» — «Паразиты»
«Лучшая песня» — «Дикая Роза», Glasgow (No Place Like Home), и «Рокетмен», (I'm Gonna) Love Me Again
«Лучший саундтрек» — «Джокер»
В категории «телевидение» победителями стали:
Лучшая драма — «Наследники»
Лучший актер в драме — Джереми Стронг («Наследники»)
Лучшая актриса в драме — Реджина Кинг («Хранители»)
Лучший актер второго плана в драме — Билли Крудап («Утреннее шоу»)
Лучшая актриса второго плана в драме — Джин Смарт («Хранители»)
Лучшая комедия — «Дрянь»
Лучший актер в комедии — Билл Хейдер («Барри»)
Лучшая актриса в комедии — Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)
Лучший актер второго плана в комедии — Эндрю Скотт («Дрянь»)
Лучшая актриса второго плана в комедии — Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)
Лучший мини-сериал — «Когда они нас увидят»
Лучший телефильм — «Путь: Во все тяжкие»
Лучший актер в мини-сериале или телефильме — Джаррел Джером («Когда они нас увидят»)
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Мишель Уильямс («Фосс/Вердон»)
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме — Стеллан Скарсгард («Чернобыль»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме — Тони Коллетт («Невероятное»)
Лучший анимационный сериал — «Конь БоДжек»
Напомним, церемония вручения кинопремии Critics' Choice Awards проходила в ночь с 12 на 13 января 2020 года в Санта-Монике. Ведущим церемонии выступил американский актёр Тэй Диггз.
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