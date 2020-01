Санта-Моника, США, , 14:52 — REGNUM В Санта-Монике (США) завершилась церемония вручения кинопремии Critic's Choice Awards. Победителем в номинации «Лучший фильм» стала картина Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», сообщалось 12 января на официальном сайте мероприятия.

В категории «кино» лучшими также были признаны:

«Лучший актёр» — Хоакин Феникс («Джокер»)

«Лучшая актриса» — Рене Зеллвегер («Джуди»)

«Лучший актер второго плана» — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»)

«Лучшая актриса второго плана» — Лора Дерн («Брачная история»)

«Лучший молодой актер/актриса» — Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»)

«Лучший актерский ансамбль» — «Ирландец»

«Лучший режиссер» — Сэм Мендес («1917») и Пон Чжун Хо («Паразиты»)

«Лучший оригинальный сценарий» — Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»)

«Лучший адаптированный сценарий» — Грета Гервиг («Маленькие женщины»)

«Лучшая работа оператора» — Роджер Дикинс («1917»)

«Лучший анимационный фильм» — «История игрушек 4»

«Лучший экшен-фильм» — «Мстители: Финал»

«Лучшая комедия» — «Меня зовут Долемайт»

«Лучший научно-фантастический фильм или хоррор» — «Мы»

«Лучший фильм на иностранном языке» — «Паразиты»

«Лучшая песня» — «Дикая Роза», Glasgow (No Place Like Home), и «Рокетмен», (I'm Gonna) Love Me Again

«Лучший саундтрек» — «Джокер»

В категории «телевидение» победителями стали:

Лучшая драма — «Наследники»

Лучший актер в драме — Джереми Стронг («Наследники»)

Лучшая актриса в драме — Реджина Кинг («Хранители»)

Лучший актер второго плана в драме — Билли Крудап («Утреннее шоу»)

Лучшая актриса второго плана в драме — Джин Смарт («Хранители»)

Лучшая комедия — «Дрянь»

Лучший актер в комедии — Билл Хейдер («Барри»)

Лучшая актриса в комедии — Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»)

Лучший актер второго плана в комедии — Эндрю Скотт («Дрянь»)

Лучшая актриса второго плана в комедии — Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»)

Лучший мини-сериал — «Когда они нас увидят»

Лучший телефильм — «Путь: Во все тяжкие»

Лучший актер в мини-сериале или телефильме — Джаррел Джером («Когда они нас увидят»)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме — Мишель Уильямс («Фосс/Вердон»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме — Стеллан Скарсгард («Чернобыль»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме — Тони Коллетт («Невероятное»)

Лучший анимационный сериал — «Конь БоДжек»

Напомним, церемония вручения кинопремии Critics' Choice Awards проходила в ночь с 12 на 13 января 2020 года в Санта-Монике. Ведущим церемонии выступил американский актёр Тэй Диггз.

