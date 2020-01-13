Москва, , 13:55 — REGNUM Российские музеи примут участие и поддержат международную сетевую акцию #MuseumSelfie (Музейное селфи). Акция пройдет по всему миру 15 января, сообщили в Минкультуры РФ.

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Музеи в регионах России предложат своим посетителям сфотографироваться на фоне экспонатов из любимых музеев и разместить оригинальные селфи в соцсетях.

В акции принимет участие Эрмитаж Русский музей, и Государственный исторический музей и др. Участвовать в акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и другие учреждения культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, международная акция #MuseumSelfie проводится ежегодно с 2014 года.

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