Сеул, , 13:58 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» был удостоен премии «Выбор критиков». Об этом сообщает KBS со ссылкой на зарубежные источники.

По данным источников, южнокорейская кинолента получила награду за «Лучшую режиссуру» и за «Лучший фильм на иностранном языке».

Известно, что за титул лучшего фильма на иностранном языке также боролись «Атлантика» Мати Диопа, «Отверженные» Ладжа Ли, «Боль и Слава» Педро Альмодавара и «Портрет девушки в огне» Селин Сьямма. А номинацию «Лучшая режиссура» Пон Джун Хо разделил с Сэмом Мендесом, снявшего фильм «1917».

Отметим, что южнокорейская лента была номинирована на семь наград, однако получила лишь две из них.

Премия «Выбор критиков» — ежегодная премия, присуждаемая Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.

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