Москва, , 12:16 — REGNUM С 2020 года подземный музей парка «Зарядье» в Москве полностью меняет направление и запускает цикл выставок #три_, сообщает пресс-служба парка.

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Подземный музей обновится и превратится в площадку для показа искусства разных эпох и стилей. Здесь будут демонстрировать живопись и скульптуру с мультимедийным погружением в биографию художников.

Первая выставка цикла посвящена художественному дуэту нулевых — Александру Виноградову и Владимиру Дубосарскому, она откроется 14 января.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента открытия (с 2017 года) парк «Зарядье» посетили более 26 миллиона человек.

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