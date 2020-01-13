Новосибирск, , 10:47 — REGNUM В Новосибирск из Хабаровска 16 января 2020 года прибудет главная икона Сухопутных войск — образ Святого благоверного великого князя Александра Невского, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

«Икона прибудет в целях духовного и патриотического воспитания граждан, укрепления положительного имиджа Вооруженных сил РФ и будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска», — уточнили в обладминистрации.

В Новосибирске икона будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе до 20 января, после чего отправится в Кызыл и другие города. К 9 мая 2020 года её планируется разместить в главном храме Вооруженных сил РФ в Москве.