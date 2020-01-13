Кисловодск, Ставропольский край, , 10:43 — REGNUM Новый бюст Михаила Лермонтова установили на смотровой площадке архитектурного ансамбля в национальном парке «Кисловодский» вместо похищенного барельефа поэта. Форму для бюста подготовили скульпторы из Кисловодска, а ростовские мастера отлили ее из бронзы, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе национального парка.

Отмечается, что объект культурного наследия вмонтировали с помощью двойной антивандальной системы крепления. Восстановили новый бюст по фотоснимкам первоначальной скульптуры авторства Григория Валуцкого, установленной в 1948 году.

Напомним, в ночь на 24 июля 2019 года неизвестные испортили архитектурный ансамбль, в центре которого находился барельеф Лермонтова. Вандалы оторвали бюст русского классика от стены смотровой площадки архитектурного ансамбля — одной из самых популярных достопримечательностей города-курорта.

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