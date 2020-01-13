Москва, , 10:38 — REGNUM Сегодня, 13 января, премьер-министр Дмитрий Медведев вручит премии правительства РФ за 2019 год в области средств массовой информации (СМИ), сообщается на сайте правительства.

Ранее в сюжете: Медведев вручит премии правительства России в области СМИ

В 2019 году лауреатами стали пять соискателей и четыре коллектива соискателей, в том числе ведущий телепрограмм, общественный и государственный деятель Михаил Швыдкой.

Отмечается, что премии направлены на развитие СМИ и стимулирование профессиональной деятельности в этой области.

Как сообщало ИА REGNUM, выдвижение кандидатов в лауреаты премий производится общественными организациями, организациями в сфере СМИ.

Читайте также: Правительство России присудило премии в области культуры