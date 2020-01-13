Сеул, , 10:17 — REGNUM Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо удостоен четырёх наград Ассоциации кинокритиков Джорджии (GAFCA). Об этом сообщает KBS со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская лента получила награды «Лучший режиссёр», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке».

Отметим, что фильм был номинирован на восемь наград Ассоциации кинокритиков Джорджии, включая «Лучший актёрский состав» и «Лучшая музыка к фильму».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейский фильм «Паразиты» может лечь в основу нового сериала HBO, режиссёром которого выступят Пон Джун Хо и Адам Маккей.