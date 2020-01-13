Нью-Йорк, США, , 09:57 — REGNUM Премьера третьего сезона сериала «Мир Дикого запада» состоится 15 марта 2020 года. Об этом сообщалось в ролике на YouTube-канале компании HBO 12 января.

Третий сезон будет выходить с подзаголовком «Новый мир». К актёрскому составу шоу присоединятся Аарон Пол, Венсан Кассель, Лина Уэйт и др.

Напомним, «Мир Дикого запада» — это популярный фантастический сериал телеканала HBO. Местом действия шоу стал одноимённый тематический парк развлечений, населённый андроидами.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Побега» рассказала о судьбе шестого сезона шоу