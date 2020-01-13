Прага, , 09:54 — REGNUM Одна из главных театральных сцен Чехии, Пражская государственная опера открылась после масштабной трехлетней реконструкции.

По сообщению портала Театр, общая стоимость реставрационных работ составила более 50 миллионов евро. В ходе реконструкции по сохранившимся моделям восстановили знаменитый декор в стиле неорококо, лепнину и роспись зала. В Опере обновили сценическое оборудование: благодаря особым подъемникам декорации могут меняться за считанные секунды.

Особой гордостью дирекции Государственной оперы является восстановленный занавес работы австрийского художника Эдуарда Файта, исчезнувший во время боев в городе в мае 1945 года. Восстановленная Пражская опера открылась гала-концертом, во время которого прозвучали отрывки из опер Моцарта, Бетховена и Вагнера.