Санта-Моника, США, , 08:13 — REGNUM Фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» была удостоена премии «Выбор критиков» в номинации «Лучший фильм», сообщается на странице кинопремии в Twitter.

В список претендовавших на премию фильмов также входили «Ирландец», «1917», «Паразиты», «Брачная история», «Кролик Джоджо», «Джокер» и «Маленькие женщины».

Награду за лучшую режиссуру разделили Сэм Мендес за фильм «1917» и южнокореец Пон Чжун Хо за работу над картиной «Паразиты».

Церемония вручения кинопремии состоялась 12 января в американском городе Санта-Моника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса, в которой события происходят в период Второй мировой войны, получила престижную американскую кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». В номинации «лучшая комедия или мюзикл» победил фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

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