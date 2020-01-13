Новосибирск, , 07:32 — REGNUM В новосибирском посёлке Ордынское мужчина нашёл сундук с ценностями, сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на директора Ордынского историко-художественного музея Аллу Ланго.

Как стало известно, мужчина недавно купил участок, на котором расположен сарай. В помещении он обнаружил кованый сундук 1952 года с чёрно-белыми фотографиями и набор столярных инструментов. В тайнике также хранились элементы художественных накладных украшений.

Владелец дома, предположительно, был мастером-краснодеревщиком.

«Мы напечатали информацию в местной газете и даже уже нашли родственников тех, кто изображён на снимках. Пришли внучки бывших хозяев дома», — рассказала Алла Ланго.

Находки переданы в музей.