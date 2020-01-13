Красноярск, , 07:22 — REGNUM На левобережной набережной реки Енисей в Красноярске сегодня, 13 января, стартует VIII Открытый фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири». Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве со ссылкой на администрацию Красноярска.

Конкурс проходит в рамках XIV Зимнего суриковского фестиваля искусств. Он проводится в Красноярске уже в восьмой раз.

По словам руководителя главного управления культуры Сергея Костюкова, речь идёт не только об украшении городского пространства:

«Мы организуем площадку для презентации и развития уникальных арт-технологий по работе со снегом и льдом».

Всего в конкурсе примут участие 20 команд — мастера из Красноярска, Екатеринбурга, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Китая, Белоруссии, Литвы. Работы будут создаваться в течение четырёх дней. Победителей выберут 18 января, в день закрытия фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Волшебный лёд Сибири» вернули на набережную Красноярска.