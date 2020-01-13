Екатеринбург, , 07:18 — REGNUM Лучшей работой на турнире ледовых скульптур в Перми признана композиция «Последняя песнь шамана», выполненная мастерами из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Художественный турнир проводился по теме «легенды древней Пармы». На нём екатеринбуржцы представили ледяную композицию в виде бубна шамана. Теперь победителям предстоит принять участие в финале Кубка России по ледовой скульптуре.

Напомним, что отборочный рождественский турнир стартовал в Перми 7 января, а его итоги жюри подвело 12 января. В оценке работ учитывались такие критерии, как выразительность, полнота раскрытия идеи и техническое мастерство художников.