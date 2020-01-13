Пекин, , 01:26 — REGNUM Танцевальная и песенная драма о борьбе, посвященная бывшему деревенскому чиновнику Хуан Вэньсю из Гуанси-Чжуанского автономного района на юго-западе Китая дебютирует в городе Байсэ в марте текущего года, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

После окончания Пекинского педагогического университета в 2016 году, Хуан вернулась в свой родной города Байсэ, где служила на посту чиновника в департаменте по связям с общественностью Муниципального комитета КПК по города Байсэ.

С марта 2018 года Хуан возглавляла кампанию по борьбе с нищетой в деревне Байни уезда Лэе в должности деревенского партийного руководителя. Она помогла 418 людям выбраться из нищеты. Хуан погибла в июне 2019 года в возрасте 30 лет в результате резкого наводнения, вызванного проливными дождями, когда она возвращалась из Байсэ в Лэе.

Она была посмертно награждена званием «примера для подражания всех времен» в июле прошедшего года, а в октябре 2019 года была провозглашения выдающимся членом Компартии Китая национального уровня.

«Пьеса посвящена 2,8 млн деревенских чиновников и молодым партийцам, которые ведут борьбу с нищетой, а также более 770 чиновникам, которые положили свои жизни во имя победы над бедностью», — заявил режиссер драмы Тянь Циньсинь.

За прошедшие семь лет в общей сложности 2,8 млн человек, включая профессоров, докторов, ветеранов и управляющего персонала китайских госкорпораций были посланы для борьбы с нищетой в бедные районы Поднебесной.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьера китайской оперы по пьесе Шекспира пройдет в Тбилиси