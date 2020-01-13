Лос-Анджелес, США, , 00:55 — REGNUM Обнародован шорт-лист номинантов известной «антипремии» «Золотая малина», которая раздаёт «награды» за худшие режиссуру, актёрские работы, сценарии, саундтреки, фильмы и т.д. Он был опубликован 10 января на портале The Avocado.

В список худших фильмов в том числе попали «Годзилла: Король монстров», «Кошки», «Рэмбо: Последняя кровь», «Стекло» и «Хеллбой». Худшими актёрами были названы Джерард Батлер («Падение ангела»), Киану Ривз («Репродукция»), Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»), Джон Траволта — «Фанатик», Мэттью Макконахи («Море соблазна»), Джеймс Макэвой («Стекло»), Джеймс Франко — «Зеровилль» и Дэвид Харбор («Хеллбой»).

Что касается актрис, то шанс стать обладателями «Золотой малины 2020» получили Меган Фокс («Зеровилль»), Деми Мур («Корпоративные животные»), Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тэйт»), Милла Йовович («Хеллбой»), Тайлер Перри («Похороны Мэдэи»), Ребел Уилсон («Мошенницы»), Энн Хэтэуэй («Мошенницы» и «Море соблазна») и Франческа Хэйуорд («Кошки»).

Получить «антипремию» за худшую режиссур могут следующие кинематографисты: М. Найт Шьямалан — «Стекло», Андреа Берлофф («Адская кухня»), Нил Маршалл («Хеллбой»), Эдриан Грюнберг («Рэмбо: Последняя кровь»), Фред Дёрст («Фанатик»), Майкл Доэрти («Годзилла: Король монстров»), Ной Хоули «Люси в небесах», Дэниэл Фэррандс («Призраки Шэрон Тэйт»), Джеймс Франко («Зеровилль») и Том Хупер («Кошки»).

Напомним, список номинантов на «Золотую малину 2020» будет озвучен 2 февраля. Традиционно «победителей» назовут за день до церемонии вручения «Оскара 2020», которая состоится 10 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Паразиты» номинирован на премию Британской академии кино