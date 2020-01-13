Пекин, , 00:49 — REGNUM Поколение, рожденное в 90-е годы прошлого века, стало основным потребителем кинопродукции на больших экранах Поднебесной, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

В 2019 году зритель 90-х годов рождения принес 55% в копилку кассовых сборов фильмов, говорится в ежегодном докладе на специальной церемонии в Пекине, организованной совместно с Китайской ассоциацией кинокритиков.

Общие кассовые сборы фильмов в 2019 году составили почти 64,27 млрд юаней (около $9,2 млрд), что на 5,4% выше, чем годом ранее. Суммарные продажи билетов на топ-15 фильмов 2019 года превысили половину от сборов всех фильмов. Фильмы китайского производства собрали почти 41,18 млрд юаней или 64% от общей кассы.

Как сообщало ИА REGNUM, кассовые сборы отечественных фильмов в России упали на 11% в 2019 году до 12,3 млрд рублей.

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