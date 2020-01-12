Лос-Анджелес, США, , 19:08 — REGNUM Мировые кассовые сборы от просмотра фильмов в кинотеатрах устанвили новый абсолютный рекорд — в 2019 году они превысили 42,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает одно из влиятельных изданий в мире шоу-бизнеса Variety.

Особо отмечается, что в Северной Америке сборы упали по сравнению с 2018 годом на 4,4 процента и составили 11,4 миллиарда долларов, в то время как за пределами основного производителя прибыльного киноконтента, напротив, доходы выросли и впервые в истории превысили 31 миллиард долларов.

Уникальным следует признать достижения и кинокомпании Walt Disney. Первый пять мест по доходности принадлежат работам различных подразделений фирмы. Прежде всего, успешны экранизации комиксов — «Мстители 4: Финал» (2,8 млрд долларов), «Человек-паук: вдали от дома» (1,13 млрд) и «Капитан Марвел» (1,12 млрд).

Также в лидерах фильм «Король лев» (1,65 миллиарда долларов) и анимационная лента «Холодное сердце 2» (1,32 млрд).