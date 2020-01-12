Калуга, , 15:27 — REGNUM В калужском областном молодежном центре 12 января открылся XX ретро-фестиваль «По волнам нашей памяти», который посвящен предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1947−1945 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На фестивале прозвучали песни радио и кино, рожденные войной в исполнении известных калужских артистов. Molodezh40.ru

По словам организаторов, ретро-фестиваль — лучшая возможность окунуться в атмосферу прошлого, вспомнить любимую музыку того времени. К 75-летию Великой Победы прозвучали песни радио и кино, рожденные войной, а также ретро-шлягеры 60 — 80 годов в исполнении известных калужских артистов. Среди них — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, популярные шоу-группы, солисты известных калужских студий эстрадной песни. Также в программе — выступления лучших хореографических коллективов области.

Музыкальные ансамбли вместе со зрителями вспомнили на ретро-фестивале хиты прошлых лет. В ход на концерты фестиваля — свободный.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области стартовал фестиваль «Дорогой Неизвестного солдата»