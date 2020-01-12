Палм-Спрингс, США, , 10:58 — REGNUM В Палм-Спрингс в США прошел 31-й кинофестиваль Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI). Лучшим фильмом на иностранном языке признана работа российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда». Об этом сообщает пресс-служба компании-производителя фильма «Нон-Стоп Продакшн».

В сообщении отмечается, что режиссер сам представлял свою ленту взыскательному сообществу журналистов, пишущих о кино. Однако, поблагодарил жюри за присвоении почетного приза 11 января уже в видео обращении, так как улетел в Россию.

Напомним, что картина, повествующая о том, как женщины пытаются найти себя, смысл существования в послевоенной жизни, уже завоевала ряд престижных наград на международных фестивалях.

Фильм «Дылда» вошел в короткий список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм».