Москва, , 10:33 — REGNUM 12 января в Доме-музее Б.Л. Пастернака в Переделкино состоится представление книги литературоведа и историка Виктора Есипова «Пушкин и Николай I. Хроника отношений». Автор расскажет о противоречивых и непростых отношениях великого русского поэта Александра Пушкина и императора Николай I.

Хроника отношений Поэта и Царя рассматривается исключительно на документальной основе. Это расположенные в хронологическом порядке извлечения из переписки поэта с друзьями, знакомыми и официальными лицами, содержащие упоминания Николая I, а также извлечения из дневников Пушкина, выбранные по тому же принципу.

Кроме того, в работе используются следующие исторические материалы и документы: «Процесс декабристов», «Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I о Пушкине», «Дела III Oтделения собственной Е. И. В. канцелярии об А.С. Пушкине», «Завещание Николая I сыну».