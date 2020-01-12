Нью-Джерси, США, , 10:13 — REGNUM Американская певица Холзи выпустила клип на новую песню, которая называется «You Should Be Sad». Сообщается, что эта композиция войдет в новый альбом исполнительницы «Maniac».

По информации российского новостного агентства InterMedia, релиз данного альбома намечен на 17 января.

Ролик выполнен в ковбойском стиле, в нем исполнительница танцует в ковбойской шляпе в сарае, на стоге сена. Стоит отметить, что исполнительница снялась в нем практически без одежды. В конце ролика же исполнительница скачет на лошади обнаженная.

Впрочем, широкая публика вряд ли будет удивлена таким поворотом — Холзи никогда не была хорошей девочкой: колледж не окончила, рано влюбилась в плохого мальчика, бродяжничала по улицам Нью-Йорка, лечилась от биполярного расстройства психики… и писала и исполняла замечательные песни о любви, одиночестве, тоске, предрассудках.

Напомним, что последний полноценный альбом исполнительницы выходил в июне 2017 года и определенное время занимал первые позиции в американском и канадском чартах.