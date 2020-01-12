Сеул, , 09:41 — REGNUM Участник популярной южнокорейской группы BTS представил поклонникам новую композицию, которая войдет в грядущий альбом коллектива «Map of the Soul: 7». Песня получила название «Interlude: Shadow»: в ней солист Сюги читает рэп.

По информации американского новостного журнала Billboard, в новом треке исполнитель размышляет о популярности, о том, кем хочет стать. По мнению Сюги, главной трудностью для него является желание оставаться собой, будучи знаменитостью.

Также был выпущен и клип на нее, который идеально сочетается с текстом песни. На всем протяжении видео хорошо передаются душевные переживания героя. Кроме того, поднимается и проблема дихотомии в отношении артиста и публики, Сюги хочет донести, что не стоит рассматривать его творчество только через призму «экранов телефонов».

BTS также анонсировали выход нового альбома, он состоится 21 февраля 2020 года. Перед этим коллектив собирается выпустить несколько новых треков.