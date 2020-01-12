Екатеринбург, , 06:32 — REGNUM В Екатеринбурге завершается работа онлайн-лагеря для учащихся, организованном на время новогодних каникул. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Для участников лагеря организован конкурс по теме профилактики небезопасного использования интернета. В нём приняли участие 2916 школьников и на данный момент борьбу за призовые места продолжают 39 учащихся.

Отметим, что задания для участников онлайн-лагеря публикуются ежедневно с 3 января 2020 года. Работы учащихся проверяет компетентное жюри. Финальный этап конкурса состоится 12 января, после чего будут объявлены победители и пройдёт церемония награждения.