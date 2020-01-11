Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Несколько звезд Голливуда, среди которых были Хоакин Феникс и Мартин Шин, арестовала полиция Вашингтона 10 января во время митинга против изменений климата. Об сообщило ведущее издание в мире шоу-бизнеса The Hollywood Reporter.

Популярные артисты принимали участие в демонстрации, известной экоактивисткой Джейн Фондой.

«Иногда мы задумываемся, что мы можем сделать в борьбе против глобального потепления, и вы можете помочь, сегодня и завтра, если будете выбирать, что потребляете!», — заявил Феникс перед самым арестом. Он призвал людей пересмотреть свои пищевые привычки и отказаться от мяса и молочной продукции. Сам актер уже многие годы является подлинным веганом.

Всего правоохранительные органы задержали 147 человек. Митинги Джейн Фонды «Fire Drill Fridays» проводятся на лестнице Капитолия каждую неделю.