Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Уэнтуорт Миллер, исполняющий главную роль в сериале «Побег» сказал, что поклонники шоу вряд ли могут надеяться на то, что шестой сезон выйдет в 2020 году. Об этом 11 января сообщил портал Screen Rant.

Когда Миллеру задали соответствующий прямой вопрос в Instagram, он написал, что «понятия не имеет, когда (или если) выйдет новый сезон». Он отметил, что не участвует в принятии решения о выпуске шестого сезона шоу, и напомнил поклонникам, что производство сериалов занимает очень много времени. По этой причине он считает, что продожение «Побега» не выйдет в 2020 году.

Напомним, сериал «Побег» телекана Fox показывает с августа 2005 года. Пятый сезон вышел в апреле 2017 года, студия Fox Broadcasting Company официально подтвердила информаци о том, что продолжение запущено в производство 5 января 2018 года.

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