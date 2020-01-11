Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Предстоящий кинокомикс «Хищные птицы», возможно, станет самым коротким фильмом киновселенной DC. Об этом 11 января сообщил портал Digital Spy.

Ирландское бюро классификации фильмов (IFCO) ранее опубликовало информацию о том, что хронометраж «Хищных птиц» составит всего 108 минут. Стоит отметить, что впоследствии соответствующая страница была удалена с сайта организации.

Напомним, большинство предыдущих фильмов студии DC были гораздо длинее. Например, хронометраж «Человека из стали» составлял 143 минуты, «Бэтмена против Супермена» — 151 минуту, «Чудо-женщины» — 141 минуту, «Отряда самоубийц» — 123 минуты, «Аквамена» — 143 минуты, «Лиги справедливости» — 121 минуту, «Шазама» — 131 минуту.

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