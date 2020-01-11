Гамбург, Германия, , 13:02 — REGNUM На сцене гамбургского Thalia Theater 2 и 3 апреля состоятся премьерные показы постановки «Барокко» режиссера Кирилла Серебренникова.

По сообщению портала Театр, «Барокко» стало последним спектаклем режиссера, выпущенным в «дистанционном формате». В 2018 году на площадке в качестве режиссера работал Евгений Кулагин, получая через адвоката необходимые материалы от Кирилла Серебренникова, находившегося под домашним арестом.

Спектакль, выдвинутый на соискание Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в четырех номинациях — это результат размышлений Серебренникова по поводу его ареста. Сочинение, основанное на философских сочинениях, манифестах и художественных текстах середины XX века, соединяется с музыкой эпохи барокко. Критики и театральная общественность встретили премьеру в «Гоголь-центре» 25 декабря 2018 года крайне благосклонно. Теперь же спектакль предстоит увидеть немецкому зрителю.