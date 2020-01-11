Москва, , 13:00 — REGNUM Вышел саундтрек к фантастическому фильму «Вторжение» режиссера Федора Бондарчука. Автором всех композиций является музыкант, композитор и певец Игорь Вдовин. Об этом сообщает портал InterMedia.

Игорь Вдовин начинал как один из создателей и первых вокалистов группы «Ленинград», затем выпустил несколько сольных альбомов, но больше всего он прославился музыкой к фильмам. Он писал треки к картинам «Гарпастум», «Русалка», «Дуэлянт», «Селфи», «Мысленный волк» и другим.

— Игорь Вдовин — композитор большого масштаба, — приводит агентство слова Фёдора Бондарчука. — Он рискует, выходит за рамки, по-настоящему творит. Его музыка для меня — в первую очередь, непредсказуемость, объём, смысловая многослойность. Музыка Вдовина для «Вторжения» — современное высказывание, опирающееся на русскую классическую школу.

В запись вошли 44 оригинальных трека от симфонических до электронных.