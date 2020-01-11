Москва, , 12:46 — REGNUM С 17 января по 16 февраля в Москве будет проходить Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Главным мероприятием форума станет выставка в «Гостином дворе» работ ведущих фотографов-натуралистов России и зарубежных стран.

Как сообщает портал Министерства культуры, темой фестиваля является природа России, и ее сохранение на особо охраняемых природных территориях.

Экспозициями разбита на несколько основных тем — «Красная книга России», «Заповедники», «Величайшие природные памятники России. Всемирное наследие ЮНЕСКО», «Цвета дикой природы».

В 2020 году посетители смогут ознакомиться с выставкой «Живая природа Италии» Ассоциации итальянских природных фотографов (AFNI).

В рамках фестиваля состоятся показы российских документальных фильмов и анимационных работ о природе, встречи с известными российскими путешественниками, учеными, режиссерами, мастер-классы фотохудожников.