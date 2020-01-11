Москва, , 12:20 — REGNUM Карл Хламкин и его «ДавайЗабухаемОркестр» уже отмечают двадцатилетний юбилей творческой деятельности. В ознаменование это события музыканты дадут большой концерт 18 января на сцене «Главклуб Green Concert». На этот раз они выступят с сольной программой, между тем как недавно порадовали поклонников совместными концертами с Orchestra Baobab из Бельгии, с Gogol Bordello и даже Гораном Бреговичем.

— То, что мы делаем, это просто смешиваем и пьем, чтобы, в конце концов, создать нечто абсурдное, — отметил Карл Хламкин в релизе на сайте клуба.

Участие в концерте примут также DJ Krot, VJ Kakovkin, тромбонист Рамиль Муликов и саксофонист Олег Маряхин.