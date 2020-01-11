Париж, , 12:01 — REGNUM 16 января в Торговом представительстве РФ в Париже торжественно откроются «Русские сезоны» во Франции.

По сообщению портала «Театрал», мероприятие откроют министр культуры России Владимир Мединский, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, а также глава парижского театра «Одеон» Стефан Брауншвейг, посол РФ во Франции Алексей Мешков и директор «Русских сезонов» Алексей Лебедев. Художественным открытием вечера послужит парижская премьера постановки «Дядя Ваня» на сцене «Одеона», которую подготовила труппа Театра Наций под руководством Стефана Брауншвейга.

Премьера спектакля в постановке именитого французского режиссера состоялась в Москве в сентябре 2019 года. Следует отметить, что центральной темой знаменитой пьесы Антон Павловича Чехова в прочтении французского мастера стали проблемы экологии, остро волнующие сегодня все человечество.