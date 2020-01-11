Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM 11 января в Музее-памятнике «Исаакиевский собор» состоится концерт-посвящение выдающейся русской оперной певице Елене Образцовой «Душе твоей, Елена». Об этом сообщает портал Министерства культуры. В программе — духовные сочинения Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова и Георгия Свиридова в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова, солистов Михайловского театра, призеров Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой, сопрано Марии Литке и тенора Сергея Кузьмина.Организаторы концерта — Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и Культурный центр Елены Образцовой.