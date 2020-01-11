Нью-Йорк, США, , 11:51 — REGNUM 28 февраля режиссер и драматург Иван Вырыпаев представит на сцене нью-йоркского театра Jerome Robbins премьеру спектакля «Июль».

По сообщению портала Театр, автором пьесы является сам Иван Вырыпаев. В главной роли — актриса Джордан Роуз Фрай, которая окончила московскую Школу-студию МХАТ. Текст, произносимый актерами, звучит на фоне музыкальных произведений, созданных польским композитором Яцеком Едрасиком.

Постановка «Июль» пройдет в рамках проекта «Okko Театр», действующего на базе Центра искусств имени Михаила Барышникова в Нью-Йорке. Напомним, что Иван Вырыпаев возглавил продюсерское бюро «Okko Театр» в 2019 году. Все работы бюро — самостоятельные видеопродукты, они будут доступны зрителю в онлайн-кинотеатре «Okko».