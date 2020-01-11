Лос-Анджелес, США, , 11:46 — REGNUM Знаменитое американское издание о мире шоу бизнеса The Hollywood Reporter продолжает держать в напряжении любителей кино. В преддверии церемонии награждения премией «Оскар», которое состоится 13 января, оно опубликовало список наиболее вероятных претендентов на заветную статуэтку.

По мнению редакции, это драма «Ирландец» Мартина Скорсезе, фильм «Паразиты» режиссера Пона Чжуна Хо, военная драма «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. Следует заметить, что эти работы, уже стали обладателями престижных наград различных премий и фестивалей. В это ряду также упоминаются картины «Джокер» Тодда Филлипса, «Брачная история» Ноа Баумбака и «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити.За звание лучшего актера поборются Хоакин Феникс, Адам Драйвер, Леонардо ДиКаприо, Тэрон Эджертон.

А вот среди женщин в лидеры выбилась Рене Зеллвегер, сыгравшая в мелодраме «Джуди» Руперта Гулда.