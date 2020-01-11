Лос-Анджелес, США, , 10:38 — REGNUM Disney исключила фильм «Новые мутанты» из списка картин расширенной киновселенной Marvel. Об этом 11 января сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает, что, таким образом, компания дала понять, что кинокомикс совершенно случайно попал в этот список, который был представлен в официальном бюллетене и информационной рассылке Disney, приуроченной к фанатскому фестивалю D23.

Напомним, сюжет «Новых мутантов» рассказывает о том, как группу детей, обладающих суперспособностями, держат в некой закрытой клинике. В основу картины лёг одноимённый комикс Marvel, который является частью вселенной «Люди Икс».

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