Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Серия комиксов писателя Брайана К. Вогана Ex-Machina ляжет в основу нового полнометражного фильма. Об этом 11 января сообщил портал Comicbook.

Стало известно, что над созданицем сценарной адаптации будут работать Анна Уотерхаус и Джо Шрапнел, которые ранее участвовали в проектах фильмов «Сиберг» и «Последствия». Стоит отметить, что фильм получит название отличное от комикса, а именно — The Great Machine («Великая машина»).

В центре повествования Ex-Machina находится обычный молодой человек, который однажды получил суперспособности, после чего решил действовать согласно штампам комиксов. Однако вскоре он понимает, что в реальной жизни такой подход не работает.

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