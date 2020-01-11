Лос-Анджелес, США, , 10:12 — REGNUM Гильдия режиссёров США обнародовала список номинантов на свою премию 2020 года. Он был опубликован 11 января сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Сериалы «Удивительная миссис Мейзел» Amazon и «Хранители» HBO получили множество номинаций в комедийном и драматическом направлениях. В список номинантон также вошли «Наследники», «Вице-президент», «Игра престолов», ситком Live in Front of a Studio Audience, телешоу Азиза Анзари «Прямо сейчас», «Палки и камни», а также передача комика, сценариста и актрисы Ванды Сайкес.

Напомним, 72 церемония вручения премии Гильдии режиссёров США пройдёт 25 января 2020 года в отеле Ritz-Carlton, расположенном в Лос-Анджелесе.

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