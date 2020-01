Лос-Анджелес, США, , 08:39 — REGNUM Антонио Бандерас допустил, что он может быть «слишком стар» для участия в проектах таких боевиков, как «Отчаянный». Об этом 11 января сообщил портал We Got This Covered.

«Я не знаю, сделаю ли я еще один (фильм — ИА REGNUM) «Отчаянный». Я не знаю, слишком ли я стар для «Отчаянного», — сказал Бандерас, когда ему задали соответствующий вопрос.

Напомним, Антонио Бандерасу в августе 2019 года исполнилось 59 лет. Самый первый фильм «Отчаянный» вышел в 1995 году, снял его режиссёр Роберт Родригес. Сиквел, получивший название «Однажды в Мексике» вышел на экраны в 2003 году,

