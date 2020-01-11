Лос-Анджелес, США, , 08:29 — REGNUM Кристен Стюарт назвала «мучительным» опыт съёмок фильма ужасов «Под водой». Об этом 11 января сообщил портал Cinema Blend.

Актриса сказала, что она была совершенно не готова к тому, с чем ей пришлось столкнуться при создании картины. При этом Стюарт заявила, что она больше никогда не захочет снова сниматься в подобном фильме, не уточнив, что какая именно часть съёмок пришлась ей не по душе.

Сюжет хоррора «под водой» рассказывает о том, как команда исследователей (в которую также входит героиня Кристен Стюарт) находящяяся на глубоководной станции, сталкивается с чем-то ужасным и необъяснимым после землетрясения. Снял фильм режиссёр Уильям Юбенк («Сигнал», «Любовь», «Дом восходящего солнца»).

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