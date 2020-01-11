Лос-Анджелес, США, , 08:15 — REGNUM Уилл Смит дал понять, что он считает неудачными продолжения фильма «Люди в чёрном». Об этом 11 января сообщил портал Screen Rant.

«Знаете, я завалил некоторые из своих прошлых сиквелов. Я не в восторге от продолжения «Людей в чёрном», — сказал Смит, когда ведущий Джимми Фэллон в эфире своего шоу задал актёру вопрос о том, почему он так долго не решался начать работу над фильмом «Плохие парни навсегда».

Комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом выйдет на экраны российских кинотеатров 23 января 2020 года. Сняли картину режиссёры Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

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