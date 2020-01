Вашингтон, , 00:21 — REGNUM Роберт Дауни-младший дал понять, что Железный Человек может вернуться в киновселенную Marvel. Об этом 10 января сообщил портал We Got This Covered.

Во время очередного интервью, когда ему задали соответствующий вопрос, актёр сказал: «Да, все может случиться. Я действительно наслаждаюсь…». Однако в этот момент его перебила жена Сьюзан Дауни, сказав, что эти слова сейчас начнут обсуждать все фанаты. После этого Дауни-младший решил сделать уточнение.

«Что касается меня, я повесил оружие, и я рад отпустить его (персонажа — ИА REGNUM). Я также думаю, что Марвел сейчас находится в этом путешествии, и они пробуют кучу других вещей, и я рад видеть то, как все это происходит», — сказал Дауни-младший.

Напомним, 20 февраля 2020 года на экраны российских кинотеатров выйдет фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», в котором Роберт Дауни-младший исполнил роль известного ветеринара. Это будет его первая картина после кинокомикса «Мстители: Финал».

