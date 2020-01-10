Лондон, , 23:36 — REGNUM В сеть выложили фотографии со съёмок предстоящего кинокомикса «Вечные», на которых запечатлены Кит Харингтон и Джемма Чан. Снимки были опубликованы 10 января в британском журнале Evening Standart.

https://twitter.com/EveningStandard/status/1215592206570074112

Харингтон и Чан исполнят в фильме роли Чёрного Рыцаря (Дэйна Уитмена) и Серсеи. Отмечается, что фотографии были сделаны в северном районе Лондона, где проходили съёмки одной из сцен картины.

Премьера нового кинокомикса Marvel «Вечные» запланирована на ноябрь 2020 года. Снимает его режиссёр Хлоя Джао.

Читайте ранее в этом сюжете: Стартовали съёмки боевика «Глаза змеи» со звездой «Безумно богатых азиатов»