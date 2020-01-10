Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Известный бизнесмен Илон Маск процитировал на своей странице в Twitter популярную песню барда Лютика из сериала Netflix «Ведьмак». Соответствующую публикацию он разместил 10 января на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/elonmusk/status/1215573277726273536

Стоит отметить, что Маск, конечно же, процитировал именно англоязычный вариант песни Toss a coin to ur Witcher. С момента публикации его пост набрал более 147 тыс. лайков и 20 тыс. ретвитов.

Напомним, российский вариант песни из дубляжа «Ведьмака» также стал очень популярным в российском сегменте сети. Песня породила множество интернет-мемов.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел трейлер сериала «Разрабы» от создателя «Из машины» и «Аннигиляции»