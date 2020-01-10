Нью-Йорк, США, , 22:52 — REGNUM Телеканал Hulu выложил в сеть трейлер предстоящего фантастического мини-сериала «Разрабы». Ролик был выложен 10 января на YouTube-канале TV Promos.

В центре повествования будет находиться девушка-инженер Лили Чан (Соноя Мидзуно), расследующая убийство своего молодого человека. По её мнению, за произошедшим стоит её работодатель — секретное подразделение передовой технологической компании, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско.

В качестве шоураннера выступает британский писатель, сценарист и режиссёр Алекс Гарленд, которого зрители знают по работе над фантастическими фильмами «Из машины» и «Аннигиляция». Первую серию «Разрабов» Hulu покажет в марте 2020 года.

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