Тель-Авив, Израиль, , 21:35 — REGNUM С 20 февраля по 7 марта в израильском Тель-Авиве пройдет Мультижанровый фестиваль русской культуры M.ART., в программу которого войдут драматические, оперные спектакли, а также балет и концерты.

По сообщению портала Театр, основными площадками фестиваля станут театр «Габима», Центр Сюзан Далаль, Тель-Авивская консерватория, Музей искусств и Израильская опера. Откроет M.ART. спектакль «Пьяные» БДТ имени Товстоногова в постановке Андрея Могучего. Кроме того, режиссер Кирилл Рихтер представит нашумевший Chronos, а екатеринбургские «Провинциальные танцы» покажут спектакли «Свадебка» и Sepia. Израильские зрители также смогут увидеть постановки Театра марионеток Резо Габриадзе, который приедет с гастролями из Тбилиси.

В рамках фестиваля в Израильской опере представят Молодежную оперную программу Большого театра. Свои работы также покажут театр имени Вахтангова («Наш класс») и «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга. Завершится M.ART. музыкальным спектаклем Гоголь-центра «Наша Алла» в постановке Кирилла Серебренникова.