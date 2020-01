Штат Калифорния, США, , 21:31 — REGNUM Американская певица и актриса Селена Гомес презентовала новый альбом Rare. Как отмечает портал «Культуромания», пластинка стала третьей в сольной карьере американской певицы. Ранее исполнительница представила в сети песню Lose You to Love Me. Особенностью этого клипа стало то, что он снят на iPhone 11 Pro.

Всего же в альбом вошли 13 композиций. В записи некоторых принимали участие такие известные музыканты, как 6lack и Kid Cudi.

Альбом можно прослушать на онлайн-сервисах.