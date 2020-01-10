Берлин, , 21:12 — REGNUM 8, 9 и 10 марта в Deutsches Theater Берлина продут премьерные показы спектакля «Гоголь-центра» по мотивам книги Джованни Боккаччо «Декамерон». Российская премьера намечена на конец июня.

По сообщению портала театр, труппа «Гоголь-центра» репетирует спектакль совместно с немецкими актерами в Москве, так как режиссеру Кириллу Серебренникову запрещен выезд из России из-за судебного процесса по делу «Седьмой студии». Примечательно, что все актеры в спектакле говорят на своих родных языках — по мнению создателей, это снимает любые преграды для плодотворного театрального творчества.

Кирилл Серебренников, который в проекте DEKAMERON выступил как режиссер, драматург и сценограф, выбрал десять историй из знаменитого произведения Боккачо. Музыку для постановки создал композитор Даниэль Фрейтаг.