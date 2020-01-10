Лос-Анджелес, США, , 21:02 — REGNUM Брэд Питт дал понять, что он не хочет возвращаться во франшизу «Одиннадцать друзей Оушена». Об этом 10 января сообщил портал Cinema Blend.

«Мои жизненные цели прямо сейчас довольно просты. Быть счастливым, быть здоровым и не попадать в финансовую ситуацию, в которой я должен буду делать «Четырнадцать друзей Оушена», — сказал актёр в интервью журналистам.

Издание отмечает, что таким образом Питт дал понять, что ему не интересен подобный проект и фанаты могут не надеяться на выход очередного продолжения фильма, по крайней мере такого, в котором появится Роберт Райан по прозвищу Расти.

Напомним, последней картиной франшизы стала «Восемь подруг Оушена», в котором роль Дебби Оушен (сестры Дэнни Оушена) исполнила Сандра Буллок. При бюджете $70 млн картина собрала в США $140,2 млн, а в мире — $297,7 млн.

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