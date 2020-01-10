Йошкар-Ола, , 20:46 — REGNUM Каждый из районов Марий Эл должен разработать свой собственный комплексный план мероприятий к 100-летию республики. Об этом заявил глава региона Александр Евстифеев на очередном совещании.

Он поручил главам муниципалитетов представить окончательную редакцию собственных актуальных комплексных планов мероприятий до 20 января. Отмечается, что мероприятия в рамках празднования 100-летия республики будут проходить в каждом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, день образования республики отмечается в Марий Эл вместе с Днем народного единства 4 ноября. Старт подготовке к празднованию глава республики дал 4 ноября 2019 года.

Указ о праздновании 100-летия Марий Эл президент России Владимир Путин подписал еще в феврале 2013 года. Любопытно то, что первоначально республиканский план мероприятий празднования столетия утвердил бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов в декабре 2016 года, который обвиняется в крупной взятке и в настоящее время его дело слушается в суде в Нижнем Новгороде.

Также ранее на конкурсной основе был выбран логотип празднования, автором которого стал профессиональный художник Сергей Таныгин.